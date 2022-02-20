Alperenler sabah namazında Hıdırlık’ta buluştular

HURŞİT BOZKURT

Çorum Alperen Ocakları, Hıdırlık Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirdi.

Sabah namazı sonrasında sahabe kabirlerini ziyaret ederek dua eden Alperenler, Çorum eski Belediye Başkanları’ndan merhum Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini de ziyaret etti.

Namaz buluşması ve kabir ziyaretlerinden sonra Millet Bahçesi’nde sabah kahvaltısında bir araya gelen Alperen Ocakları üyesi gençlerle sohbet eden İl Başkanı İnan Aktaş, “Namaz uykudan hayırlıdır çağrısına kulak verip, sabah namazı koşan kardeşlerimize helal olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 19:26