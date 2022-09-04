Alperenler’den Perinçek’e kınama

EROL TAŞKAN

Yaptığı açıklama ile kamuoyundan büyük bir tepki toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e bir tepki de Çorum Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş’tan geldi.

Aktaş açıklamasında, “İslam tarihiyle uğraşmayı bıraksın, peşindeki Maocular’la Çin ve Rusya şakşakçılığına devam etsin.” dedi.

Alperen Ocakları Çorum İl Başkanı İnan Aktaş, Perinçek’in konuşmasında Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren sözlere tepki gösterdiği açıklamasında şunları söyledi, “Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek adlı tezkiyesi bozuk süfli partisinin Bodrum buluşmasında sözde kendi siyasi oluşumunu, Alemlerin Serveri Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin mücadelesi ile karşılaştırmış, “Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk.” dediği süprüntü, akla ziyan ifadeleri ile kamuoyunda infiale neden olmuştur. Siyasi kariyerinde seviyesiz üslubu ve lakayt tavırları ile gündemi işgal eden bu haddini bilmez müptezele çağrımız, İslam tarihi ile fazla haşır neşir olmaması, peşine taktığı 40 Maocu ile Çin ve Rusya şakşakçılığına devam etmesidir. Aksi takdirde contalar yakması içten bile değildir.”