Altan Makina tedbir amaçlı geçici olarak faaliyetlerini durduruyor

Çorum’da 1985 yılında ticari faaliyetlerine başlayan Altan Makina, Koronavirüs (COVİD-19) salgını dolayısıyla tedbir amaçlı geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

1994 yılında günün şartları gereği kendi döküm imalatına başlayan Altan Makina, Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışanlarının sağlığını korumak macıyla 27 Mart’tan itibaren faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Altan Makine Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgınının etkilerini yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde her zamanki çalışan hakları ve istihdam konusundaki hassasiyetimizle salgına karşı çalışanlarımızın kaygılarını ve sağlığını önemsiyoruz. Bu sebeple Alan Makine Döküm A.Ş olarak 27 Mart tarihinden itibaren üretimimize geçici olarak ara veriyoruz. Salgının yurdumuz ve tüm dünyada en kısa zamanda sona ermesini ümit eder, tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz.” denildi

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 13:12