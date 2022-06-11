 Altı Nokta 26’ncı yılını kutladı

M.BURAK YALÇIN

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, kuruluşunun 26’ncı yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Dün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı ve dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı, derneklerinin köklü bir dernek olduğunu belirterek, görme engellilerin sosyal, kültürel hayata uyumları anlamında çalışmalar yaptığı söyledi.

Şaban Kabakçı, kutlama programında kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara ise teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Fazlı Koçak, Suat Dağ, Gülizar Şen, Murat Sarışen, Büşra Şimşek, Elif Gökgöz ve Murat Şimşek müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kokteylin ardından kutlama programı sona erdi.