‘Altı Nokta Körler Derneği görme engellilerin yanında’

RECEP MEBET

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, geçmişten bu yana her zaman görme engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Derneğin tarihçesi ve faaliyetlerinden bahseden Şaban Kabakçı, “Engeller, hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz” dedi.

Görme engellilerin problemlerinin çözümü için yaptıkları çalışmaları anlatan Kabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Altı Nokta Körler Derneği’nin tamamı görme engelli 10 bini aşkın üyesi var. Görme engellilerin toplumsal alanda diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesini hedefleyen Derneğimiz, 1950 yılından bu yana 33 ilde yer alan şubeleri ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak görme engelli kardeşlerimizin her daim yanında ve destekçileriyiz. Bizlere her konuda destek veren sivil toplum örgütleri, engellilerle devlet arasında ciddi bir köprüdür. Altı Nokta Körler Derneği de bu köprülerin en önemlilerinden biridir. Bu nedenle tüm görme engelli bireyleri eşitlik adına bu köprüde toplanmaya davet ediyoruz. Görme yetisini tamamen kaybeden olarak algılanmasın kısmi gören, bir gözünü kaybeden, yüzde 45 gören, yüzde 90 görmeyen olarak bu gruba giren bireylerdir. Görmüyor deyip hiç bir şey yapamaz gözüyle bakılıyor ama yolda kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yürüyen, temel ihtiyaçlarını karşılayan, çalışma hayatında olan hatta hiç görmeyip kamuda veya özel sektörde çalışan birçok kardeşimiz var. Kamuda yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu var ama bu kadrolar dolmak üzere. Daha çok istihdam alanı açılması tüm bireylerimizin her zaman isteğidir. Biz dernek olarak istihdam, eğitim, sosyal haklar konusunda görme engellilerin sorunlarına çözüm yolları aramak ve öneriler sunmak için demokratik yollarla mücadele veriyoruz. Bu mücadele yolunda tüm görme engelli bireyleri desteğe çağırıyoruz. Derneğimize sadece görme engelli bireyler üye olabiliyor ama gönüllülerimizi de her daim derneğimize bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 20:07