Altı Nokta’ya yeni yönetim

FATİH AKBAŞ

Altı Nokta Derneği Çorum Şubesi’nin olağan genel kurulu yapıldı.

Lezzet Sarayı Lokantası’nda dün gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sonrasında ise Divan Başkanlığına İsmail Acer, Başkan Yardımcılığına Musa Demiryarar, Katip Üye olarak da Arap Çataroğlu seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Dernek Başkanı Cuma Aykaç, 3 yıllık görev sürelerinin tamamlandığını ifade ederek, “İyisiyle kötüsüyle görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu sürede yapamadıklarımız da olmuştur. Sizleri kırdıysak üzdüysek özür dileriz. Genel kurulda oluşacak yeni yönetime de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi. Genel kurulda faaliyet, denetleme ve bilançolar okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulda Şaban Kabakçı başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

“Yönetim Kurulu: Cuma Aykaç, Altan Kocaseçer, Mustafa Yeşil, Durak Kocaseçer. Denetleme Kurulu: Hatice Durkaya, Sait Kuvvetli, Mevlüt Aslan.

Altı Nokta Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı’da genel kurul sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında tüm üyelere teşekkür ederek yönetim kurulu olarak en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.