Altın Çocuk’tan ‘Orman Anaokulu’

RECEP MEBET

Özel Altın Çocuk Anaokulu, Çorum’da bir ilke imza atarak ‘Orman Anaokulu’ eğitim konseptini hayata geçirdi.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu temel alan ‘Orman Anaokulu’nu tanıtan Okul Müdürü Belgin Köstekçi, “Öğrencilerimize kendi bitkilerini yetiştirip, kümes hayvanlarını besleyebilecekleri özel alanlar oluşturduk” dedi.

Kuzey Avrupa’da uygulanan ve tüm dünyaya yayılan ‘Orman Okulu’ konusunda uzman Alman bir eğitimcinin tüm öğretmenlerine eğitim verdiğini anlatan Belgin Köstekçi, bu modeli Çorum’da ilk uygulayan okul olduklarını söyledi.

ÇEVRECİ OKUL

“Elektrik enerjisini kendi üreten doğa dostu bir eğitim kurumuyuz” diyen Belgin Köstekçi, Ulukavak Mahallesi Köprübaşı semtinde bulunan okulun 1200 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık alana sahip olduğunu hatırlattı.

Orman Anaokulu’yla ilgili açıklamalarını sürdüren Okul Müdürü Köstekçi, şu bilgileri verdi:

“Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim veren kurumumuz, Milli Eğitim müfredatına ek olarak yenilikçi eğitim modellerini yakinen takip ederek uygulamaktadır.

Doğal materyallerin kullanıldığı ‘Multibem Eğitim Sistemi’ni tüm kademelerinde 3 yıldır başarıyla uygulayan okulumuz, bu yıl pilot uygulamasını başlattığı ‘Orman Anaokulu’ projesiyle dikkat çekiyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda tüm kademelerimizde uygulamayı planladığımız bu proje ile Türkiye’de henüz sayılı olan Orman Anaokullarının adını, Çorum'da Altın Çocuk Anaokuluyla duyurmayı istiyoruz.

Proje kapsamında eğitmenlerimiz Almanya’da ilk Orman Anaokulu’nu kuran Petra Jager 'den aldıkları 4 aylık eğitim sonucunda Çorum’da eğitim alanında farklı bir pencere açtılar.

ORMAN ANAOKULU NEDİR?

Açık havada aktif katılımlı öğrenmenin uygulandığı, öğrencilerin kendilerine güven-özsaygı geliştirdiği, aynı zamanda çocuk bireyin kümülatif ve kalıcı kazanımlar kazanmasını amaçlayan doğa odaklı, ekoloji dostu okullardır.

Yani mekânsal olarak dört duvar dışına taşınan, esas olarak da çocukların daha özgür hareket edebildiği bir model. Duvarsız okul olarak da tanımlanan bu model; ‘Kötü hava yoktur, uygunsuz kıyafet vardır’ ilkesiyle yılın tüm zamanlarında dışarıda olmayı, dış mekânlarda eğitimi aktif hale getirmeyi hedeflemektedir. Çocuklar için oyun, öğrenmektir. Çocukların öğrenmesi için açık havadan daha iyi bir alan ve doğadan daha iyi oyun kaynağı yoktur. Ve diyoruz ki; çocuklara açılan en iyi kapı, dışarı açılan kapıdır.”