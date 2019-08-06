Altın Tepsi Baklavaları Çorum’da hizmete açıldı

RECEP MEBET

Altın Tepsi Baklavaları Çorum Gazi Şubesi, Gazi Caddesi Vergi Dairesi karşısı numara 43/C’de açıldı.



Sorumlu Müdürlüğünü Ahmet Tunç’un üstlendiği işletme, Altın Tepsi Baklavaları’nın Türkiye çapındaki 47. şubesi olarak Çorum’da hizmete girdi.

Açılışa davetlilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Bahçelievler Camii İmam Hatibi İsmail Ozünel’in yaptığı dua eşliğinde gerçekleşen açılış ikramlarla devam etti.

Düzenlenen açılışın ardından açıklamalarda bulunan Altın Tepsi Baklavaları Gazi Şubesi Müdürü Ahmet Tunç, “Bol fıstıklı ve cevizli, hakiki Antep baklavaları ile kadayıf çeşitlerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.



‘HERKES TATSIN DİYE...’

“Kaliteli baklava çeşitlerini en uygun fiyatlarla Çorum halkıyla buluşturuyoruz” diyen Ahmet Tunç, “Kervan Pastaneleri ürünü olan Alpedo markalı hakiki Maraş dondurmaları da şubemizde satışa sunuluyor” diye konuştu.

Kurban Bayramı nedeniyle baklava siparişi almaya başladıklarını duyuran Tunç, “Pancar şekerinden imal edilen baklavalarımızda glikoz ve türevleri kesinlikle yer almıyor. Uyguladığımız fiyat politikası ile herkes tatsın diye baklavayı lüks olmaktan çıkarıyoruz. Meşhur Antep baklavalarımızın tadına varmak isteyen herkesi Altın Tepsi Baklavaları’na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.