Altın Tepsi Baklavaları yeni yerinde hizmette

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Şakir Doğan’ın sahibi olduğu Altın Tepsi Baklavaları, Osmancık Caddesi Ulucamii karşısı numara 8’deki yeni adresinde hizmete girdi.

Daha önce Gazi Caddesi’nde faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Şakir Doğan, “25 yıllık tecrübemizle yeni yerimizde Çorum halkının hizmetindeyiz” dedi.

“Gaziantep’in meşhur baklava çeşitlerini Çorumlu hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” diyen Doğan, cevizli ve fıstıklı baklava çeşitleriyle lezzette iddialı olduklarını vurguladı.

Doğan, “Ev yapımı doğal kuşburnu ve alıç marmelatı ile üzüm pekmezi ve alıç sirkesi gibi yöresel ürünlerin satışını da yapıyoruz. Ahşap yakma tekniğiyle hazırladığımız dekoratif tabloları da müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimizi yakından görmek ve leziz baklavalarımızın tadına varmak isteyen herkesi Ulucamii karşısındaki yeni yerimize davet ediyoruz” diye konuştu.