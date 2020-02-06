Altın var vaadiyle Çorum’dan da bir çok kişiyi dolandırmışlar

FATİH BATTAR

ATV’de yayınlanan Müge Anlı programı canlı yayınında tüm Türkiye'yi şoke eden bir dolandırıcılık çözülmeye çalışılıyor. Türkiye’de onlarca kişiyi dolandıran İhsan Çapar’ın Çorum’da da bir işadamını 500 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’nın programına telefonla bağlanarak stüdyodaki diğer mağdurlar gibi İhsan Çapar’ın da kendisini 500 bin dolar dolandırdığını anlatan Aydın C. İhsan Çapar’ın kendisini silah zoruyla tehdit ederek parasını gasp ettiğini söyledi.

‘ÇORUM’DAN BAŞKA KİŞİLER DE VAR’

İhsan Çapar’ın Çorum’da kendisi gibi bir çok işadamını büyük miktarlarda dolandırdığını belirten Aydın C.; “İhsan Çapar kendisini bana Yavuz olarak tanıttı. Bir yerde altın çıkmış altınları bozdurmak için aracı lazım diye bizi buldular. Kardeşimin asker arkadaşı diye ben de inandım. Altınları bozdurmak için sarrafa gittik sarraf da bize Osmanlı altını olduğunu söyledi. Sarrafın sözüne inanarak bende 500 bin dolar değerinde altın aldım. 500 bin dolarla bunların yanına gittim. Parayı sordular ben de altınları sordum altınları almaya eğilirken gözüme sprey sıktılar ve başımıza silah dayadılar. Paraları alıp kaçtılar. Çorum’da bir çok insanların canını yakmış bu insanlar.” dedi

DOLANDIRILAN İNSANLAR BİR BİR ARADI

Müge Anlı’nın programında Çapar tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da teker teker ortaya çıktı. Dünkü yayına katılan mağdurların, Çapar'a 2 milyon lira kaptırdıkları anlaşıldı. O isimlerden Neytullah Bozkurt, "İhsan bana evlenmem için bir kadın buldu. Ama kadın sonra kaçtı. 200 bin liraya yakın paramı kaybettim. Bir süre sonra bir kadın daha getirdiler. Ona da para kaptırdım" diye konuştu.

Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in iddia ettiği dolandırıldıkları iddiası ve başlarından geçen olaylar stüdyoda şok etkisi yaptı. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlenme kararı aldı. Adile Hanım ve babasını hedefe aldığı söylenen İhsan isimli şahıs, istemeye gittikleri sırada 'Evinizden define çıkartacağız' diyerek Adile Hanım ve babasının tüm birikimini elinden aldılar. Olaylar sadece bu kadarla kalmazken, evlilik vaadi ile dolandırılan genç kadın çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkmakta buldu.

İhsan Çapar, dolandırdığı kişileri büyü yapmak ve üç harflilerle konuştuğunu iddia ederek korkuttuğu ve inandırdığı ortaya çıkarken yaptığı her şeyin bir illüzyondan ibaret olduğu bugün yayın sırasında gözler önüne serildi!

Yayın sırasında birçok yeni gelişme yaşanırken İhsan Çapar'ın şimdilik iddia edilen vurgunu 3 milyon TL olarak hesaplanırken, canlı yayına halen birçok kişi bağlanırken dolandırıldığını iddia eden kişilerin sayısı da giderek artıyor.

Yaşanan bu olaylar akıllara Palu ailesini getirirken, sosyal medyada pek çok kişi Adile Yeşilgöz, İhsan Çapar olayını 'İkinci Palu vakası' olarak adlandırdı.

ALTIN BULMAK İÇİN BİNLERCE LİRA HARCADI

İhsan Çapar'ın kendisine 300 kilo altın vaadinde bulunduğunu söyleyen Musa Cihangir, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırttı. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Neytullah BozkurT "Önce beni kadınla tanıştırdılar. Bir gün onun evinde, ardından ertesi gün kendi evimde kaldım. Sürekli beni 'evimize git boş kalmasın' diye gönderiyordu. Ben de en sonunda gitmeyeceğim kalacağım dedim. 'Yok gideceksin' dedi."

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 20:22