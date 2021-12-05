HURŞİT BOZKURT

Hakkari Haber TV Yazarı Hakan Taş, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti.

“Altındağ’ın altın kalpli başkanı Asım Balcı” başlığı ile kaleme aldığı yazısında, Hakkari’ye 240 öğrencilik etüt merkezi yaptıran Asım Balcı’ya teşekkür ederek, Balcı’dan övgüyle söz etti.

İŞTE O YAZI ALTINDAĞ’IN ALTIN KALPLİ BAŞKANI: ASIM BALCI

Hakan Taş

Adını çok duydum ama ilk kez tanışma fırsatı buldum. Yerel Medya’nın geleceği konulu çalıştay kapsamında Ankara ziyaretimizde sayın Balcı’yı ve belediyeyi ziyaret ettik. Koruma ordusu yok, resmiyet ve mesafe yok. Altın kalbinin yüksek ayarı adeta yüzüne yansımış, etrafına gülücükler saçıyordu. Hepimizi tek tek kucaklayarak bizi yakından tanımak istediler. Hakkari deyince daha fazla ilgi göstererek Valimiz İdris Akbıyık ile tanışık olduklarını belirttiler.

Altındağ ilçesi bilindiği gibi eski Ankara demektir. Eski Ankara’nın yeni, genç, dinamik, çalışkan, sevilen altın kalpli başkanı ile sıcak sohbete sıcak çayı da şekersiz katıyoruz.

Soyadı Bal, görev yaptığı yer altın, yaşadığı yer başkent, sevdası halk, hedefi başarı, kısacası adam gibi adam… İtiraf edeyim hiç bu kadar mütevazi bir başkan ile karşılaşmadım. Mega projeleri, yatırımları, hizmetleri, farklılıkları, farkındalıklarıyla başkentimize ve ülkemize yakışır bir hizmet ve halk adamı.

Altındağ Belediyesi sadece belediyecilik yapmıyor. Bölgeye ve halka faydalı her şeyi yapıyor. Kadın Eğitim Kültür Merkezleri, Gençlik-Sanat-Kültür Merkezleri, müzeler, kütüphaneler, evlendirme tesisleri, konuk evi, yüzme havuzları, veteriner kliniği ve barındırma evi, kreşler, spor merkezleri, mahalle konakları, ve çocuklara yönelik eğitim ile oyun merkezleri… Halkın fayda görebileceği her şey Altındağ Belediyesinde mevcuttur.

Başkan Balcı, çok yönlü ve renkli bir kişiliğe sahiptir. Akademisyen ve eğitmen aynı zamanda. En büyük zaafı kitaptır. Son kütüphane projesi bizim Hakkari kadar. Bu kütüphanede yer alan kitapların sayısı ise Hakkari nüfusunun yarısı kadar yani 35 bin kitap mevcut. Başkan Balcı okuyor ve okutuyor.

Bu kütüphaneye giriş yapan okuyucu çıkmak istemez. Çünkü her türlü kitap ve okumak için tekli sakin odalar bile var. Belediyeye tüketiciler olarak ayda bir kez fatura ödemeye gideriz diye biliriz. Lakin Altındağ Belediyesi derdi olan ve derdine çare arayan herkesin giriş yaptığı ve destek gördüğü umut kapısıdır. Başkan Balcı’ya konuk olmaktan ve kendisini tanımaktan inanılmaz keyif aldık.

Altındağ’dan Sümbül Dağına kardeşlik köprüsü de kuruldu. Hakkari merkezde 240 öğrenci kapasiteli Etüt Merkezi hizmete sunuldu. Valimiz İdris Akbıyık, Belediye Başkanı Asım Balcı’yı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

“Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı.

Daha Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktorasını bitiren Balcı, bir süre Muğla Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev aldı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında TÜRKSAT A.Ş. de yöneticilik yaptı. Balcı, 2010-2013 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı, 2 Mayıs 2014 tarihinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başladı. Birçok AB projesinde yer alan Asım Balcı'nın çok sayıda yayınlanmış makale ve kitabı bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.”