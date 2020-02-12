Altunörs Hakimiyet’i kutladı

HURŞİT BOZKURT

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, gazetemizi ziyaret ederek, 30. yaş gününü kutlayan Hakimiyet ailesini tebrik etti.

"30 yıldır başarı ve doğruluk çizgisinden ayrılmadan yayın hayatını sürdüren Hakimiyet Gazetesi, Çorum'un gür sesi oldu." diyen Altunörs, ziyaret ettiği Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ve tüm Hakimiyet ailesini 30. yıl nedeniyle gönülden kutladığını sözlerine ekledi.