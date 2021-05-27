‘Amacımız Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak’

Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Başkan Vekili ve Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Bölükbaş ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Mert, Naim Ağır ve Elvan Börekçi ile Yüklenici Firma Sahibi İrfan Yaşar’ın da yer aldığı ziyarette Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çorum'un yeni bir sanayi sitesine kavuşması için ilk günkü heyecanla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Mustafa Fındıkcı, işyerlerini biran önce bitirerek hak sahiplerine teslim etmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Yaklaşık bir yıldır yoğunluğun verildiği Hurdacılar Sitesi’nin bitme aşamasına geldiğini ve önümüzdeki günlerde işyerlerinin sahiplerine teslim edilebileceğini kaydeden Başkan Mustafa Fındıkcı, diğer alanlarda da çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. Kooperatif yönetimi olarak sürekli olarak işlerinin başında olduklarını ve yüklenici firma yönetimiyle de uyumlu bir şekilde çalışmalarının titizlikle yürütülmesini sağladıklarını ifade eden Fındıkcı, Kooperatif üyelerini de işyerlerini gelip görmeleri için davet etti.

Mustafa Fındıkcı, “Bizim amacımız Çorum'a Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ben ve arkadaşlarım yoğun çaba sarf ediyoruz. Kooperatif yöneticileri olarak yüklenici firma Par Plastik tarafından yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Buradan çalışmaları titizlikle yürüten Par Plastik yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ve diğer siyasi parti temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kooperatif yöneticileri ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Fındıkcı, ziyaretleri için Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahin ise, Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nde yapılan çalışmaları başarılı bulduklarını ve takdir ettiklerini belirterek, Başkan Mustafa Fındıkcı ve yönetim kuruluna böyle bir eserin Çorum’a kazandırılıyor olmasından dolayı teşekkür etti.