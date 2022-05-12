Amasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 52 öğretim üyesi istihdam edecek.

Adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesiogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi.pdf) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022'dir.

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