Amasya'ya Çorumlu Vali

Ardahan Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı Amasya Valisi oldu. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 41 ilin Valisi değişti. Ardahan Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı, Amasya'ya atandı.

MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

26.11.1969' da Sungurlu' da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.26.12.2018 tarihli ve 2018/260 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ardahan Valisi olarak atandı. Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. İyi derece de İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 13:44