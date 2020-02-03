Amatör balıkçılara uyarı!

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçıları, belirlenen kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ülkemizde 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemek maksadıyla 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin yayınlandığını belirten İl Müdürü Sarı, “İlimizde yapılacak olan Amatör Balık Avcılığında bahsedilen Tebliğ’de belirtilen kurullara uyulması gerekmektedir.” dedi.

Sarı, “Tebliğ dönemi süresince; ilimiz sınırları içerisinde bulunan Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde avcılık yapılması yasaktır. Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır. Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunludur.” şeklinde açıklama yaptı.

Sarı, “Amatör balıkçılık maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan balıkçılık turizmi etkinliğidir. Amatör balıkçı doğa dostudur; doğanın korunmasına ve devamlılığın sağlanmasına, avlandığı bölgedeki hayvan ve bitkilere, bunların yaşama ve üreme ortamlarına gerekli özeni gösterir. Amatör balıkçı çevresindeki kişilerin bahsettiğimiz kurallara uyarak bu yöndeki gelişimine katkı yaparak, yaşanabilir bir dünya ve güzel bir gelecek çabalarına güç ve ümit verir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 20:15