‘Amerika Avrupa maske dilenirken, devlet bizim ayağımıza getirdi’

EROL TAŞKAN

E-Devlet üzerinden maske müracaatı yapan Çorumlular’ın maskeleri dağıtılmaya başlandı. Maskesini teslim alan Güleser Ölçer, ““Amerika Avrupa maske dilenirken, devletimiz ayağımıza kadar getirdi.” sözleriyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen maskeler, her müracaatçı için 5’er adet paketler halinde, talep eden vatandaşlara ulaştırılıyor.

İlk müracaatların bir bölümü için Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen 2 bin paket maske, sahiplerine ulaştırmaya başlandı.

Güleser Ölçer, eşi ve kendi adına gelen maskeler için teşekkür ederek, “Amerika Avrupa maske dilenirken, devletimiz ayağımıza kadar getirdi. Devletimizin hakkını ödeyemeyiz. Alla devletimize zeval vermesin.” dedi.

Başvuru yaptığı maskesini teslim alan Kubilay Durmuş, özverili çalışlarından dolayı PTT çalışanlarına teşekkür ederken, sağlık çalışanları başta olmak üzere çaba sarfeden herkese başarılar dileyerek, “İnşallah bugünleri en kısa zamanda atlatırız.” temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 21:12