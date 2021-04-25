‘Amerika, ülkemizi sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir’

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Bugün ülkemi ve milletimi sözde ‘Ermeni Soykırımı' ile itham eden Amerika’yı bütün dünya Vietnam’da, Afganistan’da ve Irak’ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır” dedi.

Orhan Vargeloğlu, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 yılında meydana geldiği iddia edilen olayları “soykırım” olarak nitelendirdiği açıklamasına tepki göstererek, “Biden, kendi tarihinizi Kızılderililere yaptığı soykırımla başlattınız. Biden sen ve senin gibiler bilmeli ki, Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir. Ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olmuştur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur. Biz Türkler, bu topraklarda farklı ırklar ve inançlara binlerce yıl barış içinde yaşama fırsatı vermiştir. Sözde “soykırım” lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenleri, dostum Biden diyenleri veya diyecekleri nefretle lanetle şiddetle kınıyorum” şeklinde kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:30