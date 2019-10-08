Amerikan Ulusal Banyo ve Mutfak Birliği (NKBA) ile Turkishceramics’den ortak çalışma

177 milyar dolar büyüklüğündeki Amerikan banyo ve mutfak ürünleri pazarından Türk üreticilerin daha fazla pay alması hedefleniyor.

NKBA Global Connect İş Zirvesi İngiltere’de yapıldı

7 Ekim’de İngiltere’de düzenlenen ‘NKBA’ Amerikan Ulusal Mutfak ve Banyo Birliği Global Connect İş Zirvesi’nde Turkishceramics ve NKBA ortak çalışmalara başlama kararı aldı.

İngiltere Cheshire'da gerçekleşen zirvede; Kuzey Amerika’daki gelişmeler, Kuzey Amerika pazarında banyo ve mutfak sektöründe iş yapmayı etkileyebilecek makro-ekonomik, sosyal ve politik eğilimler ele alındı.

Etkinlik kapsamında ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından NKBA Ceo'su Bill DARCY ile bir görüşme gerçekleştirildi, görüşmede ABD'li alıcıların Türkiye’ye bir heyet vasıtasıyla getirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönünde mutabakata varıldığı ve çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi. Amerika ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırma hedefine paralel olarak faaliyetlere başlanacağı belirtildi. 177 milyar dolar büyüklüğündeki Amerikan banyo ve mutfak ürünleri pazarından Türk üreticilerin daha fazla pay alması hedefleniyor.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz "Amerikan pazarından daha fazla pay almak istiyoruz. Amerikan Ulusal Banyo ve Mutfak Birliği ile olan ilişkilerimiz güçlenerek devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma hedefine paralel olarak bizde is hacmimizi artırmak için ortak çalışmalara başlayacağız" dedi.