Amerikan Robert Lisesi öğrencileri Ziya Gökalp’te ders verdi

FATİH BATTAR

Türkiye’nin en önemli kolejlerinden biri olan Özel Amerikan Robert Lisesi’nde eğitim öğretim gören 18 lise öğrencisi, ‘Toplum Hizmeti Çalışması’ projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu 3 ve 4.sınıf öğrencilerine 5 gün boyunca teorikte gördükleri dersleri uygulamalı olarak anlattılar.

Sosyal sorumluluk projesi olan ‘Toplum Hizmeti Programı’ kapsamında müzik, spor, resim ve drama bölümlerinde eğitim-öğretim gören Amerikan Robert Lisesi öğrencileri, Ziya Gökalp İlkokulu’nda 3 ve 4.sınıf öğrencilerine uygulamalı ders anlattılar.

Bir hafta süren etkinlikler sonunda eğitime katılan öğrencilere Robert Lisesi öğrencileri tarafından sertifika verildi.

Amerikan Robert Lisesi’nin okullarını seçmelerinden dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Turgut Çağlayan; “Okulumuzda 24-28 Haziran tarihleri arasında Özel Amerikan Robert Lisesi tarafından 3 ve 4.sınıf öğrencilerimize yönelik toplum hizmeti çalışması yapılmıştır. Robert Lisesi’nden 18 öğrenci tarafından müzik, drama, resim, spor ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Programın hazırlanmasında emeği geçen Robert Lisesi idareci öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

Toplum Hizmeti Çalışması programı kapsamında Çorum’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Robert Lisesi öğrencileri de; “Bizim bu projedeki amacımız hem çocuklarla tanışmak, onlara buradaki hayatlarında başka hayatları olduğunu göstermek istedik. Çocuklarla burada çok güzel vakit geçirdik. Burada olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi

Program sonunda uygulamalı eğitime katılan 80 öğrenci, hafta boyunca yaptıklarını sergiledi.