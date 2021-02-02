Anadolu Gıda hizmette

RECEP MEBET

Yusuf Bahri Çağırgan ve Mahmut Çağırgan’ın sahibi olduğu Anadolu Gıda Market, Osmancık Caddesi Yazıçarşı Meydanı numara 90/A’da hizmete girdi.

“Sebze-meyve, şarküteri, temizlik ürünleri, bakliyat ve diğer gıda ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz” diyen Yusuf Bahri Çağırgan, “Perakende sektöründeki 46 yıllık tecrübemizi, Anadolu Gıda ile hizmete dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘Alo Market’ hattı ile ev ve işyerlerine ücretsiz sipariş servisi imkanı da sunduklarını dile getiren Mahmut Çağırgan ise, “Tüm Çorum halkını Yazıçarşı Meydanı’nda hizmete sunduğumuz Anadolu Gıda’ya bekliyoruz” diye konuştu.