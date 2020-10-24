‘Anadolu Kaplanı Çorum 18 yıldır görülmemiş’

FATİH BATTAR

Çorum’un sanayisiyle ve üretimiyle Anadolu Kaplanı olduğunu belirten CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum’un çok kıymetli bir yol üzerinde olmasına rağmen, sanayisi ve üretimine rağmen 18 yıldır iktidar tarafından görülmediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Çorum’da Organize Sanayi bölgesinde pandemiden etkilenen sanayicileri ziyaret eden CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Kevenci parti binasında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız; “Organize Sanayi Bölgesi’nde Anadolu Kaplanları gezdik. Anadolu Kaplanları’nı yeniden canlandıracağız diyen bir il başkanı vardı. Ona buradan sesleniyorum. 18 yıldır canlandıramadığınız Anadolu Kaplanı bugün mu aklınıza geldi? Daha hala Organize Sanayi’nin girişindeki asfalt sorununu çözemediniz.” dedi

‘ÇORUM’UN SORUNLARI CHP İKTİDARINDA ÇÖZÜLECEK’

Tren yolunun mutlaka Organize Sanayi Bölgesi’nden geçmesi gerektiğini aktaran Tahtasız; “Organize Sanayi’nin tren yoluna çok ihtiyacı var. Yurt dışına ihracat yapan firmalarımızın isteği tren yolunun Organize Sanayi ile bağlantısı olması. Organize Sanayi’de yeni yatırımlardan ziyade pandemide etkilenen firmaların desteklenmesi ve istihama katkı sağlanması gerekiyor.” diye konuştu

Çorum’un 18 yıldır çözülemeyen sorunlarının CHP iktidarında çözüleceğini belirten Tahtasız; “18 yıldır çözülemeyen tren yolu, havaalanı, çevre yolu, trafik sorunu, kapatılan devlet hastanesiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yarım kalan tarımsal sulama göletleri, turizm yatırımlarını CHP iktidarında tamamlayacağız. Kesinlikle kurdele kesmekle, açılış yapmakla önceden fizibilitesini yapmadığımız hiçbir yatırımın yarım kalmasına izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu

‘BU SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ’

Türkiye’de pandemiden dolayı küçük esnafın zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan CHP Yozgat Milletvekili Ali Kevenci; “Tüm dünyada olduğu Türkiye’de pandemi sürecinde KOBİ’ler sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Türkiye ekonomik olarak çok ciddi bir süçreten geçmekte. Türkiye’de ekonominin iyi gitmediğini insanların akşamları pazarlarda çöp toplamasından anlamalıyız. Bu süreci birlikte aşacağız, aşmak zorundayız.” dedi

Yapılacak ilk seçimde CHP’nin iktidar olacağını ifade eden Kevenci; “Yapılacak ilk seçimde demokrasinin tüm bileşenleri ile birlikte olmak zorundayız. Dün insanlar hangi siyasi partiye oy vermiş buna bakamayacağız ve bugüne bakacağız. Hiçkimseyi ötekileştirmeden el ele omuz omuza vererek bütün demokrasi güçlerini CHP’de birleştireceğiz ve iktidar olacağız.” ifadelerini kullandı

Organize Sanayi ziyaretinde Çorum’da çok ciddi bir sanayi ve üretim potansiyeli olduğunu gördüklerini anlatan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise 18 yıldır Çorum’un gelişmesi için gerekli hiçbir yatırımı alamadığını kaydetti.

‘ÇORUM’UN SORUNLARINI TBMM’DE DİLE GETİRECEĞİZ’

Durmaz; “Çorum çok kıymetli bir yol üzerinde olmasına rağmen sanayisi ve üretimi ile Anadolu Kaplanı haline gelmiş ama ülkeyi yöneten iktidar tarafından görülmediğini içimiz acıyarak gördük. Bir çok yere bir çok yatırımlar yapılıyor ama kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında zaafiyet var. Çorum’un gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlar maalesef 18 yılda gelmemiş. Biz Çorum’un ekonomisini ve sanayisini rapor haline dönüştürerek genel merkeze sunacağız. 2021 bütçe görüşmelerinde TBMM’de Çorum’un sorunlarını dile getireceğiz.” diye konuştu

Türkiye’de öncelikli güvenilir bir yargı sistemine ihtiyaç olduğunu dile getiren Durmaz; “Bunun içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönmemiz gerekiyor. Bizim bundan sonraki mücadelemiz halkın sorunlarını dinleyip, çözüm üretmek. Hep birlikte bu ülkenin önünü açacağız.” diyerek sözlerini noktadı.