Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olmasının yolunu açan zafer

Vali Mustafa Çiftçi Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.



Mesajına, “Milletimiz tarihinin en büyük zaferlerinden birini 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te kazanmıştır. Malazgirt Zaferi’yle Doğu Roma İmparatorluğu’nun çektiği seti yıkan milletimiz, önce Anadolu Selçuklu Devletini, daha sonra da üç kıt’a ve yedi denize hükmeden Devleti Âlî’yi kurup, tarihteki şanlı yerini almıştır” diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Üzerinde beyaz elbisesiyle büyük bir teslimiyet ve tevekkül içinde ordusunun başında en önde savaşan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan, bilgi, beceri, yetenek ve üstün komutanlık vasıflarıyla Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olmasının yolunu açmıştır. Burada, Bayrak Şâirimiz Ârif Nihat Asya’nın fetih ruhumuzu ve Malazgirt Zaferi’mizin manevi temelini terennüm eden şiirini hatırlamalıyız: “Bir Cuma sabahı, semaya karşı, Malazgirt’te elli dört bin er.

Bestelediler en güzel marşı: Allah-u Ekber, Allah-u Ekber.” Bizler, Malazgirt’te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkan ve bu zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Kardeşlik ve adalet esası üzerine kurduğumuz medeniyetimiz ile kazandığımız başarıların altında, ulvî gayelere ulaşmak için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık ruhu ile mücâdele etmemiz yatmaktadır” dedi.



Vali Çiftçi, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Askeri, siyasi, dini, kültürel ve estetik sahada büyük bir iftihar ile andığımız mâzimizi, gelecekte de ihya etmemiz, aynı fedakârlık duygusu içinde mücâdele ruhunu yeniden canlandırmamızı gerektirmektedir. İnancımızın yüklediği sorumluluk ve tarihimizden aldığımız ilham ile bugünün sıkıntılarından kurtulup, dünya milletler ailesi arasında daha iddialı bir şekilde yerimizi yeniden almamız, ancak bu sayede mümkün olacaktır. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklâli için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)