Anıt ağaç katliamı iddiasına yalanlama

RECEP MEBET

Kargı’da koruma altındaki anıt ağaçların kesildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Kargı Orman İşletme Müdürlüğü, Çorum Doğa Eğitim ve Kültür (ÇODEK) Derneği Başkanı İsa Alaçam’ın konuyla ilgili basına yansıyan iddialarına cevap verdi.

İlçe sınırları içinde koruma altında anıt ağaç bulunmadığının vurgulandığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Kargı’da koruma altındaki anıt ağaçların kesildiğine dair iddialar tamamen asılsızdır. Geçtiğimiz yıllarda da aynı iddialarla gündeme gelen şahsın, kamuoyuna sunulan ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Basında yer alan haberlerin ihbar kabul edilmesi sonucu yapılan adli soruşturmada, söz konusu bölgede Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescil edilmiş anıt ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

Daha önce ilgili dernekle yapılan bir protokol neticesinde yapılan çalışmalarda, ekolojik denge için bazı ağaçlara çeşitli bilgilendirme levhaları asılmıştır. Uzman bir heyet kontrolü dışında gerçekleştirilen bu uygulamanın ve yapılan protokolün herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmadığı bildirilmiştir.

Basına yansıyan iddialar neticesinde soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma neticesinde ‘kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’ karar verilmiştir.

Tüm bu gelişmelere ve ihtarname ile bilgilendirilmesine rağmen ısrarla basın yoluyla Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüz ve çalışanlarını küçük düşürücü ve gerçeğe aykırı beyanatlarda bulunan iddia sahibi, son olarak sosyal medya hesabı ve bazı basın yayın organları aracılığıyla beyanatlar vererek aynı eylemlerini devam ettirmektedir.”