FATİH AKBAŞ

Bir süre önce el değiştiren Anitta Otel yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Irmakçılar A.Ş. tarafından satın alınmasının ardından devir işlemleri nedeniyle bir süredir faaliyetine ara veren Anitta Otel müşterilerine yeniden kapılarını açıyor.

Çorum’da konaklama ihtiyacına cevap vermek ve mevcut konaklayan misafirlerini mağdur etmemek adına 20 Ocak Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyete başlayacak olan otelde oda revizyonları ve içeride yapılacak olan diğer yeniliklerle ilgili çalışmalar ise devam edecek.

Düğün salonlarında başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle rezervasyonlar Ramazan ayı sonuna kadar iptal edilirken, yapılacak olan geniş çaplı revizyonun ardından düğün salonları Ramazan’dan sonra yeni yüzleri ile yeniden faaliyete başlayacak.

Yenilenen Anitta Otel’in resmi açılışının ise Ramazan’dan sonra yapılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 18:32