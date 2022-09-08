Anitta Otel’den dereceye giren öğrencilere jest

M.BURAK YALÇIN

Anitta Otel, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022 yarışmalarında 'Sanayide Dijital Teknolojiler’ alanı kategorisinde Türkiye ikincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencilerine yemek ikram etti.

Anitta Otel’de gerçekleşen yemeğe 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Süleyman İpek, Proje Danışmanı Aydın Uz ve yarışmaya ‘leblebiler’ takımı adı altında katılan öğrenciler katıldı.

Yemekte konuşma yapan Anitta Otel Ceo’su Selahattin Şahin, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anitta Otel ve Irmakçılar A.Ş olarak projenin sponsoru olduklarını hatırlatan Selahattin Şahin, projenin içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonrada bu tür projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Şahin, konuşmasının sonunda başarılarından dolayı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’ne plaket takdim etti.