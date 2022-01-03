‘Anitta’nın ışıkları daha güçlü yanacak’

EROL TAŞKAN

Irmakçılar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, “Yenilenen enerjisiyle Anitta’nın ışıkları en kısa sürede daha güçlü bir şekilde yanacak.” dedi.

İşadamı Uğur Barlık’la yeni bir görüşme yaptıklarını ve mutabakata vardıklarını açıklayan İhsan Ceylan, bugüne kadarki emekleri için Uğur Barlık’a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Amaçlarının Çorum’da bayrağı daha yukarı taşımak olduğunun altını çizen Ceylan, çalışmak isteyen personelle de çalışacaklarını söyledi.

Ceylan, yaptığı açıklamasında şunları ifade etti;

“Dünkü görüşme sonucu mutabakata varmış bulunmaktayız. Öncelikle bugüne kadar ki emekleri için kıymetli iş adamı Uğur Barlık’a teşekkürlerimizi tekrar iletiyorum. Daha öncede söylediğim gibi bizler aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma hedefi olan geleneklere sahibiz. Otel hızlı bir şekilde tadilata girecektir, yenilenen enerjisiyle Otelin ışıkları en kısa sürede daha güçlü şekilde yanacaktır. Çoruma yeni bir soluk getirerek tüm hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Detaylar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.”



Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 14:58