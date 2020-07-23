‘Anız yakan geleceğini yakar’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Son zamanlarda İl Müdürlüğüne yapılan anız yangını ihbarlarının arttığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin (k) bendine göre anız yakanlara para cezası uygulanacağını, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ve meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise cezanın beş kat artırılacağını söyledi.

Anız yakmanın, toprağın organik maddesini yakmak olduğunu belirten Sarı, “Organik madde; toprağın oluşumundan erozyona karşı direncine, toprağın fiziksel özelliğinden biyolojik aktivitesine, kimyasal özelliğine ve verime kadar pek çok yönden etki eder. Anızlar toprağa karıştırılarak, topraktaki organik madde miktarı artırılır. Bu sayede organik maddece zengin toprağın su tutma kapasitesi artar, erozyona ve kurağa dirençli toprak oluşturulur. Anız yangınları, ormanlara sıçrayarak büyük zararlar verebilir. Sıçradığı doğal mera ve ormanlık arazilerin yüzeyindeki bitki tohumları ve köklerini yakarak büyük kayıplara neden olur.” dedi.

FAYDALI CANLILAR DA ÖLÜYOR

Anız yangınlarının etkili olduğu arazilerde birçok faydalı (yılan, atmaca gibi) canlıların, birçok faydalı böceğin (uğur böceği gibi) zarar görmesine neden olduğunu da vurgulayan Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü: Aynı zamanda anız yangınları toprak yüzeyinde yüksek yakıcı sıcaklık oluşturarak toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur. Anız yangınları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulur, verimliliği önemli oranda azalır.

Kontrolden çıkan anız yangınları, köy, kasaba ve şehirlerdeki yerleşim yerlerini olumsuz etkiler. Karayollarında ulaşım güvenliğini tehlikeye sokar, trafik kazalarına neden olur. Tarımsal araziler içerisinde bulunan enerji iletişim ve haberleşme hatlarını taşıyan direklerin yanarak zarar görmesine neden olduğu gibi yangın sonucu çıkan dumanlar havayı kirlettiği gibi küresel ısınmayı artırmaktadır.

Çiftçilerimizin bu konuda duyarlı ve hassas olmalarını, anız yakılması olayını gördüklerinde ise 177 Orman Yangını, 156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye'ye durumu ücretsiz olarak bildirmelerini rica ediyoruz.”