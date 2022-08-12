‘Anız yakılması doğal dengeyi bozar zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalır’

Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılmasının, araziye ve canlılara telafi edilemez boyutlarda zarar verdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçramakta, yakın köylerdeki hayvan barınakları, yerleşim yerleri ve ormanlar tehlikeye düşmektedir. Telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açmaktadır. Bölgemizde anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olabilmektedir”dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, anız yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirterek, “Anızı yakmanın zararları konusunda çiftçilerimiz, yeterli ve doğru bilgiyle buluşturulmalıdır. Anız yangınları geleceğimiz ve gıda güvenliğimiz açısından son derece önemli bir tehdittir”şeklinde kaydetti.

Anız yakılması sonucunda, toprak içerisindeki faydalı canlılar ve topraktaki organik maddelerin yanarak yok olduğunu ve bitkilere yarayışlı besin maddelerinin azalıp zamanla toprağın verimliliğinin düştüğünü dile getiren Sarı, “Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır. Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur. 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre "Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30 Aralık 2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/1 No'lu Tebliğin (l) bendinde "Anız yakanlara her dekar için 109,49 lira idari para cezası" verilir. "Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılır." hükmü gereği anız yakma fiilini işleyenler hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası verilir. Çiftçilerimizin hem kendi hem de ülke menfaatleri açısından bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Tarım alanları gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılmalıdır. Anız yangınlarına karşı kırsal alanda jandarma (156), polis (155) ve yangın söndürme için ise itfaiye(110) ihbar hatlarını arayınız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)