Ankara Büyükşehir Belediyesi sanayi arsalarını ihaleyle satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde bulunan sanayi alanı nitelikli 5 adet arsayı satışa çıkardı.

İhale, 17 Mart 2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile yapılacak.

Taşınmazların satış şartnamesi ihale günü en geç saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

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