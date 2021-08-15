Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 10 adet iş yeri kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehrin muhtelif yerlerinde yer alan kiraya verilecek yerler aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhale 26/08/2021 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır.

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