Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı

Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3 adet arsanın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satışını yapacak. 

Susuz Mahallesi'nde bulunan arsaların satış ihalesi 13 Ocak 2022 tarihinde Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 Çankaya adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. İstekliler ihale şartnamelerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görebilecek.

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