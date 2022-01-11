Ankara'da 47 adet daire satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mamak Belediye Başkanlığı Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaptırılan daireleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 26 Ocak 2022 tarihinde satacak.

47 adet dairenin satış ihalesi, Belediye merkez binasındaki Encümen Salonu'nda yapılacak. İhaleye katılacak olanların taşınmaz ihalesine ilişkin teminat bedellerini ihale tarihinde en geç saat 12.00’ye kadar yatırmaları gerekmektedir.

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