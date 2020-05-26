Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip çıktı

Kimlik çıkarmak için gittikleri Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla araç bulamadıkları için Çorum'a yürüyerek gelen göçmenlere belediye başkanı sahip çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kimlik çıkartmak için Çorum’dan Ankara’ya giden biri Suriye, ikisi Irak uyruklu 3 mülteci, dönüş yolunda otobüs bulamayınca Çorum’a yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yolculuklarının 4'üncü gününde Sungurlu’da bir benzin istasyonunda dinlenmek için duran mültecilerin durumundan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından karakola alınan 3 mülteci, yapılan sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması ve seyahat izin belgeleri olması üzerine serbest bırakıldı. Gece konaklamak üzere Kentpark'a giden mültecilerin durumunu öğrenen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatı ile mülteciler, belediye tarafından öğretmen evine yerleştirildi. Muhammed isimli mülteci kendilerini sokakta bırakmayan belediye başkanına teşekkür etti.

(İHA)