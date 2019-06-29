Ankara'dan yola çıktı, ilk durağı Çorum oldu

Astsubay okulunu yeni bitiren 23 yaşındaki Enis Türüt, hayali olan Türkiye'yi otostopla gezmek için çıktığı yolda Kastamonu’nun Hanönü ilçesine ulaştı. Enis Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astsubay eğitimini tamamlayarak astsubay çavuş olarak Siirt Eruh ilçesine atandığını, keskin nişancı eğitimlerinde birinci olduğunu söyledi.

Bir ay izinli olduğunu belirten Türüt, bu süreyi hayali olan otostopla Türkiye'yi gezerek değerlendirmek istediğini, hayalini gerçekleştirmek üzere Ankara'dan yola çıktığını anlattı. Çorum, Amasya, Samsun ve Sinop üzerinden Kastamonu'nun Hanönü ilçesine kadar geldiğini ifade eden Türüt, "Sürücüler beni yabancı sanıyor. Hiç para harcamadan bu turu tamamlamak istiyorum. Amacım Karabük, Bolu, Düzce Sakarya Kocaeli ve Yalova'ya kadar otostopla gitmek. Gemiyle İstanbul'a geçeceğim. Ardından tekrar otostopla Rize'ye gitmek üzere yola çıkacağım." dedi.

Hanönü ilçesinde bir süre mola veren Türüt, otostopla Kastamonu'ya doğru yola çıktı.