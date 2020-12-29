Ankara STK’larına Çorumlu başkan

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Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) Başkanı hemşehrimiz Mustafa Kır, sendikal alandaki tecrübesini STK’ların hizmetine sundu.

Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı’nın yanı sıra uzun süre Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı görevlerini yürüten Mustafa Kır, emekliliğinin ardından çalışmalarını ASTP bünyesinde sürdürmeye devam ediyor.

Başkent’teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturan ASTP’nin Başkanı olan Kır, Filistin meselesi başta olmak üzere uluslararası alandaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Sivil inisiyatifin güçlenmesi alanında önemli adımlar atan Kır, Ankara’daki STK’lar arasında işbirliğinin güçlenmesi amacıyla pek çok çalışmaya imza atıyor.

‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ASTP Başkanı Kır, Ankara’daki Çorumlu STK’larla da yakın temaslarda bulunuyor.

Kamu yönetiminden siyasete, özel sektörden STK’lara kadar geniş bir yelpazede bağları olan Kır, ASTP’nin kurumsal kimliğe kavuşması ve Başkent’te söz sahibi olması adına yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 18:37