Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara   Üniversitesi   Hastanelerinde   4857   sayılı   İş   Kanunu   ve   Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığıyla  aşağıda  yer  alan  tabloda  dağılımı  gösterilen  şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 24/05/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

Türkiye   İş   Kurumu   (İŞKUR)   tarafından   isimleri   bildirilen   adaylardan,   başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 18/06/2021 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura  çekim  işlemi  yapılacaktır.

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