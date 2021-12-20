Ankara yoluna yeni Jandarma Kontrol Noktası

FATİH BATTAR

Çorum-Ankara karayolunda yeni Jandarma Kontrol Noktası oluşturuldu.

Vali Mustafa Çiftçi de yeni jandarma uygulama noktasını inceleyerek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Vali Çiftçi'ye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser eşlik etti.

Kontrol noktasında görev yapan askerlerle bir süre sohbet eden Çiftçi, uygulama noktasının içini gezerek çevre güvenliğini kontrol etti. Jandarma sorumluluk alanında yürütülen uygulamalar hakkında da görevlilerden bilgi de alan Çiftçi, ekiplerden yürütülen çalışmalar konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, uygulama noktasından ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 18:03