‘Ankara’daki Çorum mührüne sahip çıkacağız’

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Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Başkent’teki Çorum mührüne sahip çıkacağız” dedi.

Alacahöyük kazılarında bulunan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen Hatti Güneş Kursu’nun sembolize edildiği anıtın Ankara Sıhhiye Meydanı’nda yer aldığını hatırlatan Alper Bilan, söz konusu eserin Çorum’un tanıtımı açısından önemli bir araç olduğunu söyledi.

Anıtın çevresine Alacahöyük örenyeri ve Hatti uygarlığına dair bilgilerin yer aldığı bir tanıtım tabelası konulması hususunda girişim başlattıklarını açıklayan Bilan, “Çorumlular olarak, eşsiz bir konumda yer alan bu esere sahip çıkacağız” diye konuştu.

HATTİ ANITI HAKKINDA

Türkiye Kültür Portalı’nda yer alan açıklamalara göre, Sıhhıye Meydanı'nda yer alan ve 1974 yılında yapılan bu anıt, Alacahöyük kazılarında ortaya çıkarılan ve bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde korunan 24 santimetre yüksekliğindeki dini ayin objesinin aynısıdır. Hititler'in sembolü olarak bilinen bu heykel aslında Eski Tunç Çağı halkı olan (M.Ö. 3. binin ikinci yarısı) Hatti'lere aittir. Hattiler hayvan biçimli tanrıların kültünü geliştirmişler, özellikle de boğa en önemli simge olmuştur. Boğa ile gök-güneş kurslarının birlikteliği, boğanın en büyük gök tanrıyı tamsil ettiğini düşündürmektedir.