Ankara’daki Çorumlular buluştu

FATİH BATTAR
Ankara’da yaşayan Çorumlular, Çorum Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği geleneksel Ankara Çorumlular Buluşması’nda bir araya geldi.
Çorum Konağı’nda gerçekleştirilen organizasyona Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Kenan Nuhut, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanlarının yanısıra çok sayıda Çorumlu katıldı.
Organizasyonda Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle eğlence kısmı iptal edilirken, Çorum federasyon başkanları yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 18:45