Anlaşma sağlandı bugün imzalanacak

Çorum Belediyesi'nde yönetim ile işçi temsilcisi sendika arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni yarın yapılacak.

Çorum Belediyesi'nde çalışan 1.362 işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticelendi. Belediye Yönetimi ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasındaki görüşmeler sırasında işçiler arasındaki ücret farkları başta olmak üzere zam oranları ve özlük haklarıyla ilgili birçok konu ele alındı. Pandemi süreci ve korona virüs rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 6 ay süren görüşmeler neticesinde her iki tarafın da yaptığı fedakârlıklar sonucu kesin anlaşmaya varıldı.

Toplu is sözleşmesi imza töreni, yarın saat 17.00’de Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle imzalanacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 21:02