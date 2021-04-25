Anne- kız aynı gün toprağa verildi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde anne ve kızı koronavirüsten aynı gün hayatını kaybetti.

Boğazkale'nin Yazır köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kamile Ankıtcı ve kızı Songül Ankıtcı aynı gün toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'da koronavirüs tedavisi gören anne Kamile ve kızı Songül Ankıtcı, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızın ölümü yakınlarını ve tüm köy halkını yasa boğarken, anne kız Yazır Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 23:05