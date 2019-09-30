Anne Üniversitesi ön kayıtları başladı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi(HİTÜ) tarafından bu yıl 2’ncisi açılacak olan HİTÜ Anne Üniversitesi’nin ön kayıtları bugün başladı.

Konuyla ilgili dün basın toplantısı düzenleyen Hitit Üniversitesi(HİTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, ön kayıtların 30 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında, kesin kayıtların ise 10 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında HİTİTSEM’de gerçekleşeceğini söyledi.

’60 KİŞİLİK KONTENJAN’

Kontenjanın 60 kişi, etkinlik ücretinin ise bu yıl 150 TL olduğunu açıklayan Nurcan Baykam, ön kayıt işlemi yapmak isteyenlerin www. anneuniversitesi.hitit.edu.tr adresinden yapabileceklerini ifade etti.

‘20’NİN ALTINDA BAŞVURU OLURSA ETKİNLİK GERÇEKLEŞMEYECEK’

Baykam, ön kayıt yaptıran anne ve anne adaylarının sayısı 20’nin altında olursa HİTÜ Anne Üniversitesi etkinliklerinin yapılamayacağını, kesin kayıt yaptıracak anne ve anne adaylarının sayısı 60’ı geçmesi halinde ise katılımcıların kura ile belirleneceğini söyledi.

‘GEÇTİĞİMİZ YIL ÇOK İLGİ GÖRDÜ’

Baykam, konuşmasında şunları kaydetti: “Etkinlik geçtiğimiz yıl çok ilgi gördü. Mezun ettiğimiz kadınlar bizden tekrarını istediler. Kendileri mezuniyet töreninden sonra sürekli bizimle iletişim haline bulundular. Öğrencilerden kimisi üniversitemizde öğrenime başladı. Annelerde çocuklarına ve yakınlarına üniversitemizi önermeye başladı. Üniversitelerin misyonu sadece eğitim, araştırma değil. Bulunduğu ilin halkı ile bir araya gelerek topluma yönelikte eğitimlerini, katkılarını sürdürmek. HİTÜ’de bunu en iyi şekilde hakkını vererek yapma misyonu içinde.

’40 ÖĞRETİM ELEMANI 25 ANNEYE EĞİTİM VERDİ’

Bu amaçla dört yıl önce çocuklarımızı üniversitemize davet ettik. Onlara üniversite ortamını soluttuk. Ardından anneler dedik. Geçen yıl 40 öğretim elemanımız annelere 25 konu başlığında eğitim verdi. Toplu içinde kendilerini geliştirmeye yönelik, aile içi iletişimi sağlayan, medya okuryazarlığı, kültür, sanat, çocuk gelişimi gibi birçok konuda akademik kariyeri olan bu konuda etki öğretim üyeleri tarafından eğitildiler.