Anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

M.BURAK YALÇIN
Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı.
Anne ve bebeğinin cenazesi sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Üyük köyüne götürüldü.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından anne ve bebeği köy mezarlında toprağa verildi.
Cenazeye İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya , Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 14:55