Anne ve bebeğini Koronavirüs ayırdı

FATİH BATTAR

Çorum’da Koronavirüse (Covit19) yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybetti.

Koronavirüs olduğu tespit edilen hamile kadının 7 aylıkken alınan bebeği yaşadı, anne öldü. 31 yaşındaki genç anne Koronavirüsten dolayı bebeğine doyamadan vefat etti.

Edinilen bilgilere göre Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan 31 yaşındaki Z.Ö’ye Koronavirüs teşhisi konuldu. Genç kadının tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bebeğine virüs geçmemesi için çocuk cerrahi yöntemle alındı. Bebeğin erken alınmasından sonra genç anne Entübe oldu. İki gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Z.Ö önceki gün hayata gözlerini yumdu.

Genç kadının doyamadan öldüğü ve isminin dahi konulmadığı bebeğinin ise erken doğduğu için kuvözdeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç çocuk annesi Z.Ö bugün Osmancık’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 19:24