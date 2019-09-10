Anneler tandırda, yufkalar sofrada

FATİH BATTAR

Yeniyol Mahallesi'nin hanımları, imece usûlü geliştirdikleri yöntemle, her gün bir aileye tandır ekmeği hazırlıyor. Ekonomik katkısı ve doyumsuz lezzetiyle aile bütçe ve sofraların gözdesi olan yufkalar, annelerin marifetli ellerinden tandır yolculuğunu tamamlayıp, oradan da sofralardaki yerini alıyor.



Yaklaşık 10 bayandan oluşan imece gurubu, günlük 1500 civarında tandır yufkası yapıyor. Sırasıyla her gün bir aile için yapılan mis kokulu tandır ekmeği, doğallığı ve ekonomikliği açısından gözdeliğini koruyor.

Neredeyse pek çok köyde bile varlığını kaybeden tandır ekmeği kültürü, şehrin orta yerinde başarıyla yaşatılırken, tandır başında emek sarfeden bayanlar, ayrıca doğal bir gün düzeninin de hayata taşıyor.

Hakimiyet Gazetesi olarak Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile birlikte tandır ekmeği yapan kadınların sofralarına konuk olduk. Toprağın üzerinde kubbe şeklinde çamurla sıvazlanarak yaptıkları tandırda, odun ateşinde pişirdikleri tandır ekmeğinin lezzetini tattık.



Sabahın erken saatlerinde ekmek yapımına başlayan kadınlar, unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor. Hamurun pişirmeye hazır hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, odun ateşiyle hazırladıkları tandırı yakıyorlar. Sabah kahvaltısını da tandırda pişirdikleri katmer ve yanıçlarla yapan kadınlar, bir yandan sohbet ederken, bir yandan hamur açıyorlar. Yıllardır tandır ekmeğinden vazgeçemediklerini dile getiren kadınlar, tandır başında çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.



Köylerde bile artık yapılmayan tandır ekmeğini Çorum'da üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri; "Tandır ekmeği fırınlarda pişirilen ekmeklere benzemez. Hem lezzeti güzeldir hem de çabuk bayatlamaz, uzun süre muhafaza edilebilir. Tandır ekmeğini; annem, onun annesi de yaptı ve bugün ben de pişiriyorum. Tabi isterim ki bu gelenek devam etsin. Zamanımızın genç kızları da tandır başında ekmek pişirsin. Bu kültürümüzün yok olmaması lazım." dedi.

Tandır ekmeğinin yapılışının çok zahmetli bir iş olduğunu belirten ev kadınlarından Azime Delibalcı; "Ekmek yapmaya sabah başlıyoruz, hava kararana kadar devam ediyoruz. Her gün birimiz için ekmek yapıyoruz. Hem geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz hem de ev ekonomisine katkımız oluyor. Bugün çöpe atılan ekmekleri gördükçe içim acıyor." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 19:10