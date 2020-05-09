“Annelerimiz, ailenin ve toplumun temelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, anneliğin dünyadaki en kutsal değer, yaşamdaki en büyük yardımcılarımız, karşılıksız ve sonsuz sevginin kaynağı olduğunu söyledi.

Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Mehmet Tahtasız, “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Karşılıksız emeğin, şefkatin, tükenmez kaynağı annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir.

Anneler, varoluş kaynağımızın, sınırsız sevmenin, karşılıksız korumanın canlı anıtları, her birimizin ilk öğretmenidir.

Kadınlarımız, annelik sorumluluğunun yanı sıra, ülkemizin en zorlu dönemlerinde mücadeleci, azimli, fedakâr ve güçlü duruşları ile engelleri her zaman aşmaya çalışmış ve başarmışlardır. Bugün de annelerimizin, kadınlarımızın taşıdıkları görev ve sorumluluklar en az Kurtuluş Savaşı yıllarındaki ölçüde önem arz etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve üzerinde dolaştırılan karanlık bulutlara karşı durmaksızın mücadele edeceğiz.

Cumhuriyet`in temellerini atan, yürekli Türk kadınları, Anneler Gününde saygının, asaletin ve özverinin simgesi durumundadır. Bugün, annelik duygularının ayrıcalığının hatırlandığı gündür. Gerektiğinde yavrularının, gerektiğinde evinin direği, eşinin aynası olan kadınlarımızın her gününün annelik hissiyatı içinde geçmesini temenni ederiz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı temeller doğrultusunda; artık her alanda sesini duyuran, adını altın harflerle yazdıran Türk kadınları her zaman gururumuzdur. Başta şehit anneleri olmak üzere,

saçlarında, ellerinde, yüzünde mis gibi “anne” kokan,şefkatli yürekleriyle gözlerimizin içine bakan, bizden 9 ay değil, 9 asır bile geçse vazgeçmeyecek olan tüm annelerimizin “Anneler Günü Kutlu Olsun”...!



