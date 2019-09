‘Annelerin feryadı, PKK’nın tuzaklarını başlarına yıkacak’

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu, Diyarbakır’da HDP binası önünde nöbet tutan anneleri yürekten desteklediklerini belirterek, “Yükselen bu feryatlar terör örgütü ve yandaşlarının planlarını Allah’ın izni ile bozacak ve onların her türlü tuzaklarını başlarına yıkacaktır” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesinin yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi.

Bugün Havuzbaşı Kafe Restoran’da düzenlenen Eylül ayı danışma toplantısında konuşma yapan Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ve HDP’li bazı belediyelerde Hak-İş’e karşı bir operasyon düzenlendiğini belirterek, sendika üyelerinin işten çıkartıldığını söyledi.

Bolu’da işten çıkartılan işçiler için 127 gün eylem düzenlendiğini, eylemin sonunda işçilerin işlerine geri döndüğünü ifade eden Mustafa Köroğlu, “İşçi kıyımına haksızlıkların ve zulümlerin bir yenisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eklenmiştir. Hak-İş-Hizmet-İş, haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler, işten çıkartmalar, sürgünler ve sendika değiştirme gibi baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’nin her noktasında mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerin yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Emeğe ve alın terine her zaman önem veriyoruz” dedi.

Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle organik ilişki içinde olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını da vurgulayan Köroğlu, “Amacımız her zaman aşımız, ekmeğimiz ve çocuklarımızın geleceği olmuştur. Bu zamana kadar hiçbir siyasi partiyle organik ilişki içinde olmadık hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık hiçbir siyasi parti bizim alternatifimiz değildir hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Hiçbir siyasi lider bizim hasmımızda değildir. Biz siyasal bir mücadele yapmıyoruz. Biz sadece sendikacılık yapıyoruz. Hangi partiden olursa olsun, işçilerimize emekçilerimize yönelik baskı, tehdit, işten çıkarma olursa olsun onun karşısında olmak mücadele etmek bizim temel görevimizdir. Bizim amacımız ekmeğimiz, aşımız, geleceğimizdir” diye konuştu.

Seçimlerden önce işçilerin siyasi görüşleri ne olursa olsun işten çıkartılmayacağını söyleyenlerin sözlerini tutmalarını ve işten çıkartılan işçilerin biran önce işlerine iade edilmesini istediklerini de dile getiren Köroğlu, konuşmasında şunları söyledi: “

Hak-İş-Hizmet-İş olarak biz mücadele etmekte kararlıyız. Mücadelemizin sonucunu Bolu’da yaşadık ve gördük haksız yere işten çıkartılan 97 arkadaşımız için Bolu’dan Ankara’ya yürürüz dedik inanmadılar 6 bin kişi Ankara’ya yürüdü. Biz mücadeleyi eylemlerimizle, alanlarda işçilerle yapmaya alışkınız. Hak-İş-Hizmet-İş olarak bizim bu noktada kararımız nettir. Emek, aş, iş mücadelesi olunca kimse bizi kararımızdan ve mücadelemizden döndüremez. Bütün Türkiye’de işini kaybetmiş sendikal mücadelemizde yanımızda yürüyen bütün emekçiler için yaptığımız mücadeleyi dün Bolu’da olduğu gibi bugün İstanbul’da yarın başka bir yerde yapmaya kararlıyız. Bizimle yol yürüyen arkadaşlarımızla sonuna kadar mücadelede kararlıyız. Asla sağımıza solumuza bakmadan, bunun bedeli nedir diye düşünmeden emek için adalet için hak için özgürlük için mücadelede her zaman kararlı olduk her zamanda kararlı olacağız.

Ayrıca, Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi yapan annelerimizi de yürekten destekliyoruz. Annelerin yüreğindeki yangını tahmin edebiliyoruz. Annelerin bu dünyada evladından daha değerli bir varlığı yoktur. Evladının saçının teline zarar gelse dünyayı karşısına alabilecek güçteki annelerin kararlılıkla devam eden eylemleri ülkemizde tüm insanlığın odak noktası olmuştur. Onların evlatları için yaptıkları bu kararlı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bölgedeki şartları basından ve televizyonlardan takip ediyor, anaların bu feryadının ve bu çıkışının ne kadar değerli olduğunu hissedebiliyoruz. Bölgedeki hakimiyetlerinin sarsıldığını anlayan terör örgütü ve onun yandaşları, çok ciddi şekilde bölge insanına baskı uygulamakta ve hazmedememektedir.

Ailelerin açıklamalarına göre, yıllardır 'çocuklarınızı size vereceğiz' deyip oyalamışlar ve beklemelerini söylemişler. Beklemeyenler tehdit edilmiş, korkutulmuş silahla 'başka bir çocuğunuzu da dağa kaldırırız' tehditleriyle bu aileler bugüne kadar susturulmuş. Çocukların terörist yapılması için devlete ve millete düşman yetiştirilmesi için dağa çıkartılması ne kadar acı ve aşağılayıcı ise Diyarbakır’da çocuklarını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anaların bu onurlu mücadelesine karşı sessiz kalmakta aynı derecede utanç vericidir. Artık bıçağın kemiğe dayandığını ve daha fazla tahammül edemeyeceğini söyleyen anneler HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gelerek bu kararlı itirazlarını ortaya koymuştur.

İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu eyleme katılım daha da artacak. Çünkü bu alanda binlerce insanın mağduriyetlerinin olduğunun biliyoruz. Çocuklarımızın evlerine, ailelerine ve bir an önce okullarına döndürülmelerini istiyoruz. PKK’nın masum çocukları öldürmelerine hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. PKK’nın ve destekçilerinin yaptıkları bu kıyım karşısında her zaman annelerin ve o masum çocukların yanında olduğumuzu da bilmenizi isterim. Diyarbakır’dan yükselen bu annelerin feryadı terör örgütü ve yandaşlarının planlarını Allah’ın izni ile bozacak ve onların her türlü tuzaklarını başlarına yıkacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 17:10