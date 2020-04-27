'Annem koronadan değil beyin kanserinden vefat etti'

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Refika Ferda Artüz'ün oğlu Necdet Can Artüz, annesinin vefat sebebinin korona virüs olmadığını, 2 yıldır tedavi gördüğü beyin kanseri nedeniyle annesinin vefat ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından, korona virüsten vefat etti haberlerine tepki gösteren Necdet Can Artüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

"Merhabalar. Ben Prof. Dr. Refika Ferda Artüz'ün oğlu Necdet Can Artüz. Sosyal medya ve basın organlarında annemin koronavirus nedeniyle hayatını kaybettiğine yönelik asılsız haberler görüyoruz.

Annemi koronavirüsten değil, yaklaşık 2 senedir tedavi gördüğü beyin kanserinden kaybettik.

Sebebi de çok önemli değil. Ancak bunun üzerinden asılsız gündemlerle fayda sağlamaya çalışmadan önce durup düşünmek gerekir.

Annem hayatını, geride iyi izler bırakmaya çalışarak geçiren bir sağlık emekçisiydi. Ancak ölümünün sebebi rant sağlanabilecek bir şey değildi.

Bu vesileyle bu zor günümüzde yanımızda olan herkese tekrar teşekkür ediyoruz ve her ne sebeple olursa olsun hayatını kaybeden sağlık emekçilerine de baş sağlığı diliyoruz."