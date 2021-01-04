Annenin ağıtları yürekleri dağladı

EROL TAŞKAN

Somali Mogadişu’da gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında vefat eden Çorumlu işçiler, Mecitözü ve Ortaköy’de toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Selami Aydoğdu, Çorum’un Mecitözü İlçesi Çayköy Köyü’nde saat 11,30’da defnedilirken, 44 yaşındaki Erdinç Genç’in cenazesi de Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesi’nde saat 14,30’da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Dışişleri Bakanlığı Destek ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Mutlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, bürokratlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, oğluyla aynı firmada çalışan Ömer Aydoğdu da oğlunu son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer aldı.

Henüz altı aylık evli olan Selami Aydoğdu’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabunun arkasından ağıtlar yakan babaanne Satı Aydoğdu, anne Sevil Aydoğdu ve eşi İrem Aydoğdu’nun feryatları yürekleri dağladı.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Türk işçi Erdinç Genç’in cenaze törenine katılan protokol üyeleri, aileye baba Abdurrahman Genç ve merhumun eşi Melek Genç’e başsağlığı diledi.

Mezarlık önünde kılınan cenaze namazından sonra, Erdinç Genç’in naşı dua ve göz yaşlarıyla defnedilirken, yakınlarının feryatları dinmedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 18:14